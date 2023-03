Mittwoch: Verdi in Thüringen ruft am Mittwoch in Jena die Beschäftigten der Kitas und der Stadtverwaltung zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Stadtverwaltung hatte nach eigenen Angaben am Dienstagnachmittag noch keinen Überblick, wie viele Einrichtungen komplett geschlossen bleiben oder eine Notbetreuung anbieten. Die Eltern sollten sich beim Kindergartenpersonal informieren. Beim Bürgerservice fallen am Mittwoch alle vereinbarten Termine aus. Laut Stadt ist unklar, welche weiteren städtischen Einrichtungen bestreikt werden. Auch die Beschäftigten des Helios-Klinikums Erfurt wollen am Mittwoch die Arbeit niederlegen. Um 16 Uhr veranstaltet Verdi auf dem Erfurter Fischmarkt eine Kundgebung zum Arbeitskampf beim Helios-Konzern.

Dienstag: Bereits am Dienstag war es in Sachsen zu Warnstreiks gekommen. So wurde in Chemnitz der öffentliche Nahverkehr flächendeckend bestreikt. Betroffen waren laut Verdi auch die Stadtverwaltung, das Jobcenter und die Arbeitsagentur sowie die Sparkasse in Chemnitz. Dazu seien verschiedene Verwaltungsstellen in den Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirge gekommen. Auch bei der Bundeswehr und bei der Feuerwehr in Weißwasser gab es Streikaktionen.



Für die Regionen Zwickau, Plauen, Meißen, Pirna und Freital sowie in Borna, Schkeuditz, Taucha, Zittau, Bautzen, Görlitz und weiteren Orten in Ostsachsen hatte Verdi ebenfalls Arbeitsniederlegungen angekündigt, etwa in Sparkassen, Jobcentern, in einzelnen Kitas, Horten und Sporteinrichtungen.