In Magdeburg werden nach Angaben der Stadt die Bürgerbüros sowie vier Kitas und zwei Horte bestreikt. Betroffen sind am Freitag laut Verdi aber auch Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Kreise Harz , Stendal und im Altmarkkreis Salzwedel , wozu auch Kitas und Horte zählen.

Bis Montag soll in Magdeburg die Müllabfuhr in den Ausstand treten, außerdem Beschäftigte des Klinikums Magdeburg. Mülltonnen würden ab Dienstag wieder geleert, hieß es. Ebenso könnten Termine bei der Agentur für Arbeit ausfallen und Sparkassen geschlossen bleiben. Ferner soll es am Montag auch in Dessau Warnstreiks in kommunalen Kitas geben.