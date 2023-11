Viele Städte in Deutschland beklagten jedoch zuletzt die zum Teil deutlich gestiegenen Lizenzgebühren für Musik auf Weihnachtsmärkten. Der Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Magdeburg hatte im September eine Steigerung der GEMA-Kosten von etwa 1.750 Euro vor der Coronapandemie auf mehr als 101.000 Euro kritisiert. Auch in Halle sind die Lizenzgebühren für Musik nach Angaben eines Stadt-Sprechers von rund 4.800 Euro im Jahr 2019 auf mehr als 26.000 Euro im vergangenen Jahr gestiegen.