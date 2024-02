In Sachsen-Anhalt haben die Menschen in den kreisfreien Städten den geringsten Wohnraum pro Kopf zur Verfügung: In Halle wohnt man durchschnittlich auf 41,4 Quadratmetern. Im Norden des Landes ist mehr Platz: in der Altmark haben die Menschen im Schnitt mehr als 52 Quadratmeter Wohnraum pro Kopf.