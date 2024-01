Eine Investition von einer Milliarde Euro in ein komplett neues Stadtviertel – diese Idee lockte am Mittwochabend mehr als 100 Magdeburgerinnen und Magdeburger in das alte Verwaltungsgebäude der ehemaligen Chemiefabrik Fahlberg-List. Im Vorfeld hatten die Besucher die Möglichkeit, bei einem Rundgang das alte Betriebsgelände und die zu sanierende Fläche anzuschauen.