Mehrere Landkreise und Kommunen in Sachsen-Anhalt versuchen bereits frühzeitig, angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte über ein Stipendium an sich zu binden. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) hat bislang Kooperationen mit dem Burgenlandkreis, dem Altmarkkreis Salzwedel und der Stadt Gardelegen geschlossen.

Nun kommt Mansfeld-Südharz hinzu: Ab dem kommenden Jahr will der Landkreis maximal einen Studierenden pro Jahrgang fördern, der dann später dort als Zahnarzt praktiziert. Für die Dauer der Regelstudienzeit erhalten die Stipendiaten 800 Euro pro Monat, wenn sie sich verpflichten, sich später im Landkreis Mansfeld-Südharz niederzulassen. Insgesamt 150.000 Euro jährlich sind beim Landkreis Mansfeld-Südharz für die Förderung der medizinischen Versorgung veranschlagt. So sollen Praxisansiedlungen, Weiterbildungen und Ausbildungen von Humanmedizinern und Zahnärzten vom Kreis unterstützt werden. Landrat André Schröder (CDU) sagte, mit der Vereinbarung wolle man vorausschauend handeln und einer drohenden Unterversorgung mit Zahnärzten in den kommenden Jahren vorbeugen.

Die KZV hat wegen des drohenden Zahnärztemangels unlängst ein eigenes Stipendium ins Leben gerufen. Damit sollen auch junge Menschen angesprochen werden, die den Numerus Clausus in Deutschland nicht erfüllen, aber trotzdem ein vollwertiges Studium der Zahnmedizin abschließen wollen. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt finanziert bis zu zwölf Studienplätze an der Universität in Pécs in Ungarn. Anfang September sollen die ersten angehenden Zahnmediziner ihr Studium dort beginnen.