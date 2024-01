In Sachsen haben die Bauern am Montagmorgen ihre Protestaktionen fortgesetzt. Schwerpunkte sind unter anderem Ostsachsen und das Erzgebirge. An der A4 sind die Auffahrten Görlitz und Kodersdorf blockiert, wie die Polizei mitteilte.



Die Stadt Chemnitz teilte mit, am Nachmittag sei von privat ein Fahrzeugkorso als Protestaktion angezeigt worden. Er soll gegen 13 Uhr in Penig starten und auf der Brückenstraße Chemnitz mit einer Abschlusskundgebung enden. Diese ist den Angaben zufolge für 16:30 bis 17 Uhr geplant. Die Brückenstraße zwischen Theaterstraße und Straße der Nationen werde dann voll gesperrt, hieß es.