Nach Angaben des sächsischen Verkehrsministeriums sind sieben Prozent der Brücken an Bundesstraßen und zehn Prozent an Staatsstraßen in einem nicht ausreichenden oder ungenügendem Zustand. Für diese Bauwerke sei ein höherer Erhaltungsaufwand erforderlich, hieß es weiter. Für diese Brücken werde unter wirtschaftlichen Abwägungen und auch unter Berücksichtigung der bereits erreichten Nutzungsdauer häufig auch ein Ersatzneubau in Frage kommen.