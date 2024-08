Das Alte Kino mit dem König Albert Saal in Bischofswerda ist verkauft worden. Leo Schöning vom Verein Kulturort e.V. sagte auf Nachfrage von MDR SACHSEN, dass ein Unternehmer aus Berlin das denkmalgeschützte Gebäude gekauft habe. Der plane einen Umbau des Hauses. 2012 war der letzte Kinofilm im Alten Kino zu sehen gewesen.

Der Kulturverein wollte den ehemaligen Volkslichtspielen wieder Leben einhauchen. Ideen für Kulturangebote und ein Bürgerhaus gab es viele. Doch eine umfassende Sanierung hätte rund 1,5 Millionen Euro gekostet. Ein städtebaulicher Vertrag zur Notsicherung des Daches zwischen dem Verein und der Stadt Bischofswerda war in der Vergangenheit nicht zustande gekommen, so dass das Gebäude zum Verkauf angeboten wurde.

Der Verein in Bischofswerda konzentriert sich zukünftig auf den Umbau des Gebäudes in der Neustädter Straße. Hier soll ein Jugendhaus mit Werkstätten und Atelier entstehen. Dafür werde das Gebäude derzeit beräumt. Der Verein arbeitet an Förderanträgen.