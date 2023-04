Ein Jahr Bauzeit, Kosten zweieinhalb Millionen Euro

Etwa ein Jahr dauerte der Bau des Parkplatzes in der Nähe der Autobahnabfahrt Salzenforst. Er kostete etwa zweieinhalb Millionen Euro. An dem Projekt war die Bautzener Firma BauCom GmbH maßgeblich beteiligt. Wie Geschäftsführer Roland Zetsch MDR SACHSEN sagte, können die Lkw-Parklätze via Internet zum Beispiel mit dem Smartphone gebucht werden. Die Videoüberwachung soll den Fahrern eine stressfreie Ruhezeit ermöglichen.

Dieser Parkplatz entlastet das Gewerbegebiet in Salzenforst und die Stadt selbst mit Blick auf die Parkplatzsuche der Trucks. Robert Böhmer Finanzbürgermeister von Bautzen

Bautzens Finanzbürgermeister Robert Böhmer begrüßte den neuen Standort. Es sei eine einzigartige moderne Parkmöglichkeit für Transitfahrer entstanden, betonte er bei der Eröffnung. "Dieser Parkplatz entlastet das Gewerbegebiet in Salzenforst und die Stadt selbst mit Blick auf die Parkplatzsuche der Trucks", so Böhmer.

13 Tank- und Raststätten direkt an der Autobahn

Mit dem vermehrten Transport auf der Straße sind die Rastplätze für Lkw seit Jahren übervoll. An Sachsens Autobahnen besitzt die Autobahn GmbH 13 große Rastanlagen. Weitere Anlagen sollen laut Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH, in den kommenden Jahren folgen - so beispielsweise die Tank- und Rastanlage "Kohrener Land" auf der A72. Dazu kommen im Freistaat Autohöfe in privater Trägerschaft. Mit der neuen Anlage in Dreistern sind es nach Angaben der Autobahn GmbH insgesamt 14.

Weitere Rastanlagen geplant

Für die Park Your Truck GmbH ist der neue Lkw-Parkplatz in Dreistern ihr erster großer Rastplatz mit Sanitäranlagen in Sachsen. Wie die Geschäftsführerin Denise Schuster mitteilte, werden dort künftig noch E-Ladesäulen für Trucks und Pkw installiert.