Die als ICE-Verbindung geplante Bahnstrecke von Berlin nach Görlitz soll schrittweise baulich fit gemacht werden für den Fernverkehr. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilte, sollen die an dr Strecke liegenden Bahnstationen in Spremberg, Weißwasser und Görlitz baulich erweitert werden.

Der Bahnhof in Weißwasser liegt an der Bahnstrecke zwischen Berlin und Görlitz. Als möglicher Halt einer transeuropäischen ICE-Verbindung wird der Bahnhof weiter ausgebaut. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Wie es in einer Antwort von Wirtschaftsminister Martin Dulig auf eine Anfrage der Linke-Fraktion im Landtag heißt, ist "eine Erweiterung der Verkehrsstationen Spremberg, Weißwasser und Görlitz als Voraussetzung" für einen "Schienenpersonenfernverkehr vorgesehen". Zudem solle der Bahnhof Görlitz "als Systemtrennstelle mit Anschluss an das polnische Gleichstromsystem" elektrifiziert werden. Der Fahrgastverband Pro Bahn hatte kritisiert, dass ein ICE aufgrund unterschiedlicher Stromsyteme unter der polnischen Oberleitung nicht einsetzbar sei.

Der Ausbau in Spremberg, Weißwasser und Görlitz entlang einer möglichen ICE-Trasse bis nach Polen ist nur eines der Projekte der Bahn. Sie plant auch eine Verlegung und Neubau der 13 Kilometer langen Teilstrecke von Weißwasser nach Rietschen ab 2025, wie die Bahn mitteilte. Die alte Strecke weicht dem ostwärts rückenden Tagebau Reichwalde. Dort will die Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) ihre Gigawatt-Factory für Solar- und Windkraftanlagen auf 12.000 Hektar Fläche errichten, wie das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung in der Antwort auf eine weitere Kleine Anfrage der Linken im Landtag mitteilte.