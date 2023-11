Nach Kürzungen um rund 30 Milliarden Euro an den Etat-Ansätzen der Ministerien seit dem Sommer hat es in der inhaltlich finalen Sitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag aus mitteldeutscher Sicht keine bösen Überraschungen mehr gegeben. Im Gegenteil: Vor der Verabschiedung des Bundeshaushalts für 2024 am 1. Dezember wurden unter anderem geplante Kürzungen bei den Freiwilligendiensten fast vollständig zurückgenommen. Auch sollen Einsparungen beim Elterngeld abgeschwächt werden. Für das Bafög und den Kampf gegen Antisemitismus soll es sogar mehr geben.

Bautzen: Für das Bauforschungszentrum "Living Art of Building" (LAB) stellt der Bund fast 70 Millionen Euro bereit. Der Hauptsitz kommt nach Bautzen. Für 2024 seien 3,6 Millionen Euro geplant, hieß es in einer Mitteilung von Landkreis und Bundestagsabgeordneten. In den vier Jahren darauf sollen es demnach weitere 65 Millionen Euro geben. Auch Sachsen beteilige sich an Investitionskosten, für 15 Jahre auf bis zu 450 Millionen Euro geschätzt.