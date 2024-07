"Die Gaststätte war ein beliebtes Ausflugsziel und das vermissen wir." Die Gemeinde selbst habe leider keine Zugang zur Baude, denn die Pächterin rücke den Schlüssel nicht raus, sagt der Bürgermeister. Aber: "Wir hätten gern unsere Baude zurück!", so Zeiler.

Der MDR versuchte, mit der Pächterin zu sprechen, um zu erfahren, warum sie die Gastronomie geschlossen hält. Die Antwort kam per Fax. Darin wirft die Frau der Gemeinde vor allem technische Mängel an der Baude vor. So wurde nach ihren Angaben festgestellt: "... dass das Trinkwasser starke bräunliche Ausflockungen zeigt. Analysen von Wasserproben haben eine zehnfache Überschreitung des für Trinkwasser zulässigen Grenzwertes für Bleibelastung ergeben."