Mahnmal und Schulschiff Zurück aufs Wasser: Die Rettung der Seabreeze am Geierswalder See

23. November 2024, 10:00 Uhr

Am Geierswalder See im Lausitzer Seenland liegt die MSY Seabreeze, ein historisches Schiff mit bewegter Vergangenheit. Ursprünglich ein Rettungsboot der "Wilhelm Gustloff", dient es heute als Segelschulschiff und Erinnerungsort. Doch nach einem Vorfall im vergangenen Jahr steht das Schiff vor einer aufwändigen Reparatur - und einem neuen Traum: der Teilnahme an der Hanse Sail 2025.