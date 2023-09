Am Geierswalder See weht eine leichte Brise. Über den Köpfen der jungen Segelkursteilnehmer gibt die Sonne am 1. Septembermorgen ihr Bestes. Zehn Jungen und Mädchen stehen an kleinen weißen Segelbooten und lauschen den letzten Anweisungen der Trainerin. Ein bisschen aufgeregt sei er schon, sagt Nachwuchssegler Fabian. Er war noch nie auf einem Segelboot, nur auf einem Kanu. Dann steigt er an Bord und es geht auf den See hinaus.