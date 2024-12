Mit einer Protest-Aktion haben am Freitagvormittag in zwei Boxberger Schulen in der Oberlausitz 200 Schüler dem Kultusministerium die rote Karte gezeigt. Die Schulssprecherin der Grundschule, Janine Klotz, sagte: "Es wird Zeit, auf den Lehrermangel aufmerksam zu machen." Die Elternsprecherin Nancy Kosian wurde deutlicher: "Wir können nicht weiter zugucken, wie unsere Kinder auf dem Land weiter leiden müssen unter dem Lehrermangel. Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung. Auch wir hier im ländlichen Raum - nicht nur in den Städten."

Bildrechte: colourbox