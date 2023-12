Kirschau Feuerwehr findet Toten im brennenden Haus

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kirschau im Landkreis Bautzen ist am Mittwochabend die Feuerwehr gerufen worden. Das Feuer war gegen 21:30 Uhr in dem Geschäfts- und Wohngebäude an der Bautzener Straße ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich im Dachgeschoss aus.