Die Vorbereitungen für den Einsatz der zukünftigen Hubschrauber laufen bereits. Schon jetzt seien deutsche Piloten und Techniker in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und den Niederlanden, um auf dem neuen System ausgebildet zu werden. "Damit dann, wenn die Maschinen im Herbst 2027 kommen, auch das ausgebildete Personal da ist", erklärt Bleibohm. Die Bundeswehr will mit den neuen Hubschraubern direkt einsatzbereit sein.

Ausbildung am neuen Chinook-Helikopter steht im Vordergrund

Doch nicht nur im Ausland werden Soldaten ausgebildet, auch hier in Holzdorf zwischen demn sachsen-anhaltischen Jessen und dem brandenburgischen Herzberg. Die Piloten, die hinter Oberstleutnant Bleibohm gerade mit dem Hubschrauber starten, werden gleich das Aufnehmen, Transportieren und Absetzen von Ladung aus der Luft üben.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Einige hundert Meter weiter bereiten Soldaten am Boden einen Anhänger entsprechend vor. Sie befestigen Seile am Gestell. Wenige Minuten später fliegt der Hubschrauber heran. Über nahegelegenen Baumwipfeln dreht er noch eine Runde, bevor er sich der Freifläche nähert, auf der der Anhänger inzwischen bereit zum Abtransport ist. Ein großes Schild warnt Unbefugte davor, den Bereich zu betreten.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt Etwa fünf Meter schwebt der Hubschrauber nun über dem Boden. Während die Soldaten die Seile des Anhängers mit dem am Hubschrauber verbinden, müssen sie dem Wind standhalten, den die Rotorblätter erzeugen. Als alles passt, laufen sie bis auf sichere Distanz. Die Piloten heben wieder ab. Unter dem Hubschrauber werden die Seile auf Spannung gezogen und schließlich schwebt auch der Anhänger in der Luft, ehe Hubschrauber und Anhänger in der Ferne verschwinden.

Neue Hubschrauber für Holzdorf: "Die Königsklasse"

Vom Tower aus beobachten drei Soldaten das Geschehen. Sascha Bleibohm stattet ihnen einen Besuch ab. Von hier oben kann man den gesamten Fliegerhorst überblicken. Außerdem ist es deutlich ruhiger als draußen. Und so muss Bleibohm auch nicht mehr ganz so laut sprechen wie noch vorhin.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Er fliege nach wie vor selbst – und das auch sehr gerne, erzählt er. "Es kommt leider nicht mehr so häufig vor, wie ich mir das wünschen würde, weil der Aufgabenbereich als Kommandeur doch sehr umfangreich ist", sagt Bleibohm. Trotzdem sei der Reiz sehr groß, dann auch mal den neuen Schweren Transporthubschrauber zu fliegen, den die Bundeswehr gerade beschafft.

"Der Schwere Transporthubschrauber wird wohl das letzte Modell, das ich dann auch fliegen darf und werde." Der 42-Jährige, der seit einem Jahr das Kommando über das in Holzdorf ansässige Hubschraubergeschwader 64 hat, bezeichnet den Schweren Transporthubschrauber als "Königsklasse". Die Maschine biete der Bundeswehr neue Möglichkeiten wie das Betanken in der Luft oder auch bei der bewaffneten Suche und Rettung von Personen.

Neue Waffen für die Bundeswehr

Im vergangenen Jahr hat das Bundesverteidigungsministerium insgesamt 60 neue Hubschrauber vom Typ CH-47 bestellt. Die meisten davon, nämlich die bereits erwähnten 47, werden in Holzdorf stationiert, sobald sie produziert und ausgeliefert sind. Damit die neuen Maschinen auch Platz auf dem Fliegerhorst finden, wird gebaut. Unter anderem soll eine neue Halle entstehen. Die Baumaßnahmen haben jedoch gerade erst begonnen und so ist auf dem Fliegerhorst davon bislang kaum etwas zu sehen. Bis 2027 hat man noch Zeit, dann sollen die neuen Hubschrauber in Holzdorf ankommen.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Raketenabwehrsystem Arrow

Und noch etwas Anderes wird neu dazukommen: Die Bundeswehr installiert am Standort, der sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Brandenburg liegt, das Raketenabwehrsystem Arrow. Damit soll es unter anderem möglich sein, Raketen oberhalb der Atmosphäre abzufangen und zu zerstören. In diesem Zuge wird das Personal am Standort um 700 militärische und zivile Beschäftigte aufgestockt. Auch ein Radar, das der Überwachung des Luftraums dient, soll noch gebaut werden.

Der Himmel über Deutschland

Schon jetzt ist Holzdorf einer von zwei Bundeswehrstandorten, von dem aus der gesamte Luftraum über der Bundesrepublik überwacht wird. In einem unterirdischen Bunker sitzen Soldaten vor dutzenden Bildschirmen und kontrollieren alle Bewegungen am Himmel. Wer die Anlage betreten möchte, muss alle elektronischen Geräte draußen lassen. Auch Kameras und Mikrofone des MDR müssen vor der Tür bleiben.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt Die Sicherheit am Himmel über Deutschland wird hier vom Einsatzführungsbereich 3 und dessen Kommandeur Oberst Karsten Olf sichergestellt. An diesem Tag findet eine Übung mit den Nato-Nachbarländern statt, in der die Soldatinnen und Soldaten mit verschiedenen Szenarien konfrontiert werden – auch Krisen- und Kriegsfälle. "Das haben wir aber auch schon vor Dekaden gemacht", betont Olf. Es bestehe also kein unmittelbarer Zusammenhang zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Trotzdem spürt Olf, dass die Zeiten unsicherer geworden sind: "Ich stelle fest, dass sich die globale Sicherheitslage, seit ich bei der Bundeswehr bin – und das war nach der Wende, das heißt, ich komme aus einer Zeit des Friedens – im Laufe der letzten Jahre aus meiner persönlichen Perspektive verschlechtert hat." Es gebe jede Menge Krisen auf der Welt, die sowohl die Bundeswehr als auch ihn bewegten.