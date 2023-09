Viel Bewegungsdrang hat auch Duke - eine Mischung aus Australian Sheperd und Border Collie. Seine Besitzer, Heiko und Victoria aus Löbau, waren am Vortag schon mit ihm bei einem Hundebadetag in Reichenbach. "Es ist ja Ende der Saison und da nehmen wir alles mit, was geht", sagt Victoria. Die Löbauer betreiben mit Duke aktiv Sport, sogenanntes Dog Frisbee, wie sie erzählen. Victoria tritt mit ihrem Hund beim Freestyle Dog Frisbee an. Bei dieser Variante wird zu Musik eine ganze Choreografie mit Frisbeewürfen und Bewegungsabläufen zwischen Mensch und Hund entwickelt.

Heiko und Victoria gehen mit Hund Duke nicht nur gern baden. Sie spielen auch Dog Frisbee und treten bei Turnieren an. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Parcours für Vierbeiner auf der Wiese

Hat ein Hund genug vom Wasser, findet er auf der Wiese Abwechslung. Hier hat Arlette Nürnberger von der Hundeschule "Pfotenkumpel Bautzen" einen Parcours aufgebaut. In direkter Nachbarschaft spricht Stefanie Kaden mit Hundehaltern. Sie bietet eine Physiotherapie speziell für Hunde in Dürrhennersdorf an. Am heutigen Tag werde sie keinen Hund massieren, verneint die gelernte Physiotherapeutin. Dafür sei hier viel zu viel los. Stattdessen beantwortet sie Fragen rund um Gelenkbeschwerden und Ganghaltung.

Isabelle Weder vom Erlebnisbad in Cunewalde blickt zufrieden auf die abgeschlossene Saison. Rund 29.500 Badegäste wurden gezählt - ohne die Vierbeiner. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Freibadverein mit Bilanz zufrieden

Zum siebten Mal hat der Betreiberverein des Erlebnisbades Cunewalde zu einem Hundebadetag eingeladen. Das Event ziehe von Jahr zu Jahr mehr Gäste an, berichtet Mitarbeiterin Isabelle Weder. Pro Nase und Schnauze werden an der Kasse je ein Euro fällig und dann heißt es Leinen los.