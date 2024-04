"Erreichbar" stünde dabei für die Bar, in der man etwas essen und trinken könne, aber auch für die Erreichbarkeit. "Wir haben ja drei Ortsteile, Thum, Jahnsbach und Herold. An der Namensgebung waren auch Jugendliche aus diesen drei Ortsteilen beteiligt. Und sie finden: Der Ort ist "Erreichbar".

Fabian, Marlon und Johann, drei Jugendliche aus Thum, haben in ihrem Jugendklub schon Hand angelegt, lange bevor er eröffnet werden konnte. "Vor drei Jahren haben wir die Holzverkleidung in den Räumen entfernt. Es musste ja alles raus, bevor etwas Neues eingebaut werden konnte." Nun können sie das Ergebnis auch ihrer Vorarbeit genießen. "Es ist alles sehr schön geworden. Hier kann man Spiele spielen, ohne durch die Eltern abgelenkt zu werden."

"Es ist an jedem Dienstag Betrieb im Jugendklub", schildert Sina Schubert ihre ersten Erfahrungen mit dem Klub. "Zwischen fünf und 25 Jugendliche kommen hier her - je nachdem, was ihr Schulpensum und ihr Engagement in anderen Vereinen zulässt." Weil sie noch für drei andere Gemeinden im Erzgebirge zuständig ist, werde der Klub vorerst nur dienstags geöffnet sein können.