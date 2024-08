Bei den Bautzener Flugtagen ist er der Mann am Mikrofon: Sven Vörös sitzt dann lässig mit Fliegerbrille und Basecap in seinem Campingstuhl, die Lehne weit nach hinten gekippt. So lasse es sich am besten in die Luft gucken, sagt der Mann aus Schirgiswalde. Wenn Kunstflugpiloten mit ihren Maschinen atemberaubend ins Trudeln gehen, wieder hochziehen, Loopings und Schrauben vollführen, erklärt Vörös dem Publikum, was gerade über ihnen passiert. Im Stehen mit dem Kopf im Nacken verliere man da schnell mal das Gleichgewicht.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Daniel Schäfer

Für einen DJ-Kumpel eingesprungen

Der Zufall hat Sven Vörös zum Moderator der Bautzener Flugtage gemacht. Als ein befreundeter DJ 2012 kurz vorher krank wurde, bat er den Schirgiswalder einzuspringen. "Ich habe erst 'Ja!' gesagt, weil man Kollegen immer hilft und dann nachher 'oh mein Gott!', weil ich so etwas noch nie gemacht hatte."

Für die Fliegerei begeisterte sich der heute 51-Jährige schon als Kind, aber technische Ahnung hatte er wenig. "Ich habe eine kleine Moderationsmappe bekommen mit Fotos von Flugzeugen drin und schon ging es los." Auch wenn Vörös an seinen ersten Auftritt ein wenig skeptisch zurückdenkt - die Flugtage-Organisatoren wollten den mitreißenden und publikumsnahen Typen behalten.

Sven Vörös geht am Mikro auf. Dann komme er ins Schnattern, wie er das bezeichnet. Mit 14 Jahren hatte er das erste Mal auf der Schuldisko ein Mikrofon in der Hand. In den 1990er-Jahren stand er als DJ nachts hinter den Plattentellern, so in der Bautzener Krone, dem Schlucknapf und der Bierakademie. Später arbeitete er mehrere Jahre lang als Reisebegleiter und Animateur in Hotels in Mexiko.

Stuntpilot von Red Bull und Großraumhelikopter mit dabei

Seit 2004 ist Sven Vörös wieder zurück in seiner Heimat, hat Familie und arbeitet hauptberuflich als Immobilienmakler in Schirgiswalde. Während der Bautzener Flugtage müssen Beruf und Familie hinten anstehen. Sven Vörös ist ehrgeizig, hat sich über die Jahre mehr und mehr Fliegerwissen angeeignet und legt sich auch für die 20. Ausgabe der Flugtage eine eigene Moderationsmappe zurecht. "Ich recherchiere vorher alles: die Flieger, die ankommen werden und bereite mich richtig ordentlich vor."

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Die diesjährigen Höhepunkte sind für ihn die Heideflieger der Bundeswehr, die mit dem Großraum-Helikopter NH90 kommen. Die Piloten konnten über einen Kumpel der Bautzener Luftrettung für das Event gewonnen werden. Der Hubschrauber war auch im Jahr 2022 beim Löschen des Waldbrandes in der Sächsischen Schweiz im Einsatz.

Ein besonderer Gast sei auch der Red-Bull-Pilot Lukasz Czepiela: Der polnische Stunt-Pilot landete als weltweit erster mit dem Flugzeug auf einem Hubschrauberlandeplatz. Und zwar nicht auf dem Boden, sondern auf dem mehr als 200 Meter hohem Wolkenkratzer Burj Al Arab in Dubai, wo die Plattform nur 27 Meter misst. Sven Vörös freut sich, viele weitere Flieger der letzten 20 Jahre beim Jubiläumstreffen wiederzusehen.

Großen Respekt vor der Kunstfliegerei

Gerade den Kunstfliegern zollt er seinen Respekt. Nachdem Vörös einmal live aus einem Kunstflieger moderierte, bleibt er definitiv lieber auf festem Boden. Auf die Kunstflugpiloten wirkten immense G-Kräfte, die eine Herausforderung für den Kreislauf seien, erklärt der Flugshowmoderator: "Wenn die Kunstflieger in Parkposition gehen, steigen sie deshalb nicht sofort aus, sondern bleiben einen Augenblick sitzen, lassen sich Zeit beim Helm abnehmen und öffnen ganz langsam die Haube. Wenn sie sofort aufstehen, würde ihnen schwindlig werden."

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt