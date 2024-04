Noch würden Drohnenpiloten fehlen. Sie sollen am Flugplatz in Kamenz ausgebildet werden. Denn die Drohnen fliegen zwar autonom, also per Autopilot, aber sollte es ein Problem mit der Technik geben, braucht es jemanden "der das beobachtet und als Drohnenpilot dann übernimmt, um eine Gefahrensituation abzuwenden oder gar nicht erst entstehen zu lassen", erklärt Bodo Stelter. Er wird einer der Lehrer sein. Zurzeit lässt er sich zum Ausbilder qualifizieren.