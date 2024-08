Am Montag herrscht in der Kamenzer Innenstadt Ausnahmezustand. 1.700 Schülerinnen und Schüler ziehen vom Schulplatz an der Annenkirche über den Markt in den Forst. Alle ganz in Weiß gekleidet, einige tragen Blumenkränze oder anderen Blumenschmuck. Für viele ist der Umzug der Höhepunkt in Schuljahr, nicht nur, weil es dann schulfrei gibt. "Für uns Kamenzer ist es eine Besonderheit und eine Tradition, die uns am Herzen liegt. Deswegen ist es für uns jedesmal eine Freude", erzählt eine Gymnasiastin.