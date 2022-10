Wasserwanderer und andere Urlaubsgäste sollen nächstes Jahr am Geierswalder See direkt am Schiffsanleger in sogenannten Tiny Houses übernachten können. Das kündigt Helmut Rauer, Chef des Cottbuser Unternehmens Bautec, an. Seine Firma ist ab 2023 der neue Betreiber des dortigen Marina-Campingplatzes. Dieser hat bisher nur Flächen für Wohnmobile und Zelte.

Es gebe dort wenig Platz, auch das Wenden der Wohnmobile sei schwierig, erklärt Rauer. Deshalb wolle man auf einem Teil des Areals zehn bis zwölf kleine Ferienhäuschen für bis zu vier Personen aufstellen. "So schnell wie möglich", betont er. Bleiben sollen sechs Stellplätze für Wohnmobile, ebenso acht bis zehn Flächen für Zelte. Die Tiny Houses sollen einen digitalen Zugangscode erhalten. Auch aus wirtschaftlichen Gründen, damit die Rezeption nicht so lange besetzt sein müsse, so der Bautec-Chef.

So könnte der Platz beim Schiffsanleger und dem Gebäude der Wasserschutzpolizei nächstes Jahr aussehen. Bildrechte: Bautec Cottbus

Bautec plant Ferienpark am Sedlitzer See

Sein Unternehmen, das aus der Immobilienbranche kommt, werde damit erstmals einen Campingplatz betreiben. Für Rauer, der gern mit dem Boot auf dem Wasser unterwegs ist, sei es eine Passion. "Weil ich die Seenlandschaft traumhaft finde", erklärt er. So plant Bautec parallel am Sedlitzer See bei Lieske auf der brandenburgischen Seite einen Ferienpark. Hier könnte es aber noch etwas dauern, denn der See befindet sich noch in der Flutung.

So schnell wie möglich möchte der Zweckverband Lausitzer Seenland im neuen Jahr Urlauber auf dem Marina-Campingplatz haben. Mindestens von April bis Oktober sollen hier Übernachtungen möglich sein, so die Bedingung. Der Zweckverband hatte erst dieses Jahr am Südufer des Geierswalder Sees den Platz mit 18 Wohnmobilstellplätzen und acht Zeltflächen fertiggestellt. Die Sanitäranlagen befinden sich im Untergeschoss des angrenzenden Gebäudes der Wasserschutzpolizei. Das Problem: Als die Saison starten sollte, sprang der Betreiber ab.

Der Geierswalder See liegt sowohl auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen als auch zu einem kleinen Teil in Brandenburg. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Der Zweckverband entschied, sich mit seinen Mitarbeitern selbst um den Campingplatz zu kümmern. "Das lief richtig gut", sagt Verbandsgeschäftsführer Daniel Just. "Wir hatten im Sommer teils Vollauslastung." Bis zum 31. Oktober ist das Marina-Camping noch offen. Dann geht es in die Winterruhe und ab 2023 in einen Neustart.