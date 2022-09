Groß Särchen Areal für Vereinszentrum am Knappensee dieses Jahr fertig

Noch in diesem Jahr will Lohsa das Baufeld für das neue Vereinszentrum am Knappensee im Ortsteil Groß Särchen vorbereitet haben. Darüber informierte Jens Kieschnick aus dem Bauamt in der jüngsten Gemeinderatssitzung. In den vergangenen Monaten wurden Zufahrten asphaltiert, Trink- und Abwasserleitungen verlegt, Regenentwässerung sowie Parkplätze angelegt und Straßenlaternen installiert. Derzeit lässt die Kommune den Innenring asphaltieren, berichtete Kieschnick. Vereine könnten dann ab 2023 bauen.

Die Erschließungsarbeiten für das neue Vereinszentrum sind fast beendet. 2023 soll hier das Gebäude entstehen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt