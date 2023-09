100 Flüchtlinge sollen in Hoyerswerda dezentral untergebracht werden.

Viele leerstehende Wohnungen können gar nicht vermietet werden.

Auch in den Schulen wird es eng.

Der Landkreis Bautzen hat am Mittwoch In Hoyerswerda sein Vorhaben zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen vorgestellt. In der Stadt leben derzeit rund 600 Menschen in Sammelunterkünften. 100 von ihnen sollen in Wohnungen in Hoyerswerda und im Umland umziehen. Diese Wohnungen werden dabei vom Träger des Projektes angemietet und nicht von den Flüchtlingen selbst. In Hoyerswerda soll das die Arbeiterwohlfahrt sein. Sie wäre auch der erste Ansprechpartner für die ausländischen Mieter und die Vermieter, zum Beispiel bei Verständigungsschwierigkeiten und anderen Problemen.

Der Chef der Kreisausländerbehörde, Jörg Szewczik, betonte, dass über ganz Hoyerswerda und das Umland verstreut Wohnungen für das Projekt angemietet werden sollen, um eine sogenannte Ghettobildung zu vermeiden. Oberbürgermeister Torsten Rubahn-Zeh wies allerdings daraufhin, dass der freie Wohnraum in der Stadt sehr ungleichmäßig verteilt sei. Zudem stünden zwar allein in der Neustadt rund 1.000 Wohnung leer. Viele davon seien aber unsaniert oder bereits für den Abriss vorgesehen. Am Ende könnten die Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften wohl nur gut 100 Wohnungen zur Verfügung stellen. In Hoyerswerda werden wegen des hohen Leerstandes immer noch Wohnungen abgerissen (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Ein weiteres Problem gibt es in Hoyerswerda im Bildungsbereich. Angesichts der vielen Flüchtlingsfamilien mit Kindern sei schon jetzt klar, dass im kommenden Jahr rund 40 Grundschulplätze in Hoyerswerda fehlen würden, sagte der Oberbürgermeister. Allerdings arbeite man mit dem Landkreis bereits an einer Lösung. Bei der notwendigen Erweiterung der Oberschule ist dagegen die Finanzierung weiter ungeklärt. Deshalb müssten einige Flüchtlingskinder derzeit täglich knapp eine Stunde mit dem Bus nach Kamenz zur Schule fahren. Weil in Hoyerswerdas Schulen Platz fehlt, werden einige Flüchtlingskinder in Kamenz unterrichtet. Bildrechte: dpa

Kreistag muss noch zustimmen