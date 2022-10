Einen Neustart könnte es im kommenden Jahr aber an einem anderen Standort in der Lausitz geben. Das Unternehmen Fischer Elektro- und Beleuchtungstechnik aus Baden-Württemberg wolle die Maschinen kaufen und zunächst mit der Hälfte der Beschäftigten von Ludwig Leuchten weiter Spezialleuchten in der Lausitz produzieren, sagte Stefan Quaas. Allerdings werde dafür noch eine neue Halle mit mindestens 4.000 Quadratmetern Produktionsfläche gesucht. Der Investor sei langjähriger Kunde von Ludwig Leuchten. Er verbaut die Lampen in Krankenhäusern und Reinräumen der Pharma- und Lebensmittelindustrie.