Nach dem Angriff auf einen Jugendlichen am Sonnabend in Bautzen hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Wie es am Mittwoch von der Polizei hieß, handelt es sich um eine 20-Jährige und einen 18-Jährigen. Weitere Details nannten die Ermittler nicht. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN auf Nachfrage, es werde in alle Richtungen ermittelt, jedoch könne ein fremdenfeindliches Motiv ausgeschlossen werden. Die Tatverdächtigen sind auf freiem Fuß. Es werde weiter nach Zeugen gesucht.

Ein Jugendlicher war bei der Attacke schwer verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN am Wochenende gesagt hatte, war der 16-Jährige am Samstagabend an einer Bushaltestelle an der Jan-Skala-Straße von zwei Unbekannten angesprochen worden. Ihre Gesichter sollen demnach mit Schals verdeckt gewesen sein. Nach aktuellen Erkenntnissen schlugen die Täter den Jugendlichen und verletzten ihn mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.