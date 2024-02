Bildrechte: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Kinderbetreuung Oberlausitzer Bürgermeister fordern mehr Geld vom Freistaat für Kitas

13. Februar 2024, 16:34 Uhr

In den vergangenen Jahren sind die Kosten für den Betrieb von Kindertagesstätten deutlich gestiegen. Sowohl das Land Sachsen als auch Kommunen und Eltern müssen tiefer in ihre Taschen greifen - doch nicht alle in gleichem Maße. Mehrere Bürgermeister aus der Oberlausitz fordern nun mehr Geld für ihre Kitas und sehen den Freistaat in der Pflicht.