Poetry Slam 78-Jähriger gewinnt Dichterwettbewerb in Kamenz

Vor Beginn der Veranstaltung hatte sich vor der Bibliothek eine Schlange gebildet. Zahlreiche Menschen versuchten noch an Tickets zu kommen - aber keine Chance: Der Poetry Slam war ausverkauft. Schon die ersten beiden Veranstaltungen dieser Art waren so beliebt, dass auch bei der dritten Ausgabe mit großem Andrang zu rechnen war.

Am Ende musste sich Moderatorin Kaddi Cutz mit den Veranstalterinnen beraten, um herauszufinden, bei wem das Publikum am meisten Beifall geklatscht hatte.

Knapp vorn lag am Ende Klaus Urban. Der Wissenschaftler hatte nicht nur besonders viel Wortwitz, sondern auch eine Portion Nachdenklichkeit in seine Texte eingebaut. Als Urban über die Hilfe für seine hilfsbedürftige Ehefrau sprach, war das Publikum sichtlich berührt. Urbans Text thematisierte, wie er nachts für seine Liebste aufstehen musste. Er erzählte, wie er sich in der ernsten Lebensphase, in der seine Frau steckte, für sie aufopferte - das alles offenbrte die jahrelange Liebe des Paares füreinander und mit der Erzählung packte Urban das Publikum.