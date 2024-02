In Hoyerswerda hat die Polizei am vergangenen Wochenende ein Rechtsrock-Konzert verhindert. Laut Polizeidirektion Görlitz wurden bis zum Sonntagmorgen etwa 250 Gäste kontrolliert. In einem Gebäude der Straße E sollte demnach Musik der rechten Szene gespielt werden. Die illegale Veranstaltung sei offenbar als Geburtstagsfeier angekündigt worden. Das Abspielen von Live-Musik in dem Industriegelände konnte laut Polizei an diesem Abend verhindert werden.