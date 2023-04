Die Polizei hat in Ostsachsen ein Rechtsrock-Konzert aufgelöst. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, hatten sich zu der rechtsextremen Musikveranstaltung in Vierkirchen, im Ortsteil Arnsdorf, rund 500 Menschen versammelt. Den Angaben zufolge sollten zwei Bands aus der rechtsextremen Szene auftreten.



Der Veranstalter zeigte sich laut Polizeidirektion Görlitz "kooperationsbereit". Auch die übrigen Anwesenden hätten das Gelände verlassen, ohne dass es zu Auseinandersetzungen gekommen sei. Während des Einsatzes kontrollierte die Polizei insgesamt 139 Fahrzeuge und 485 Personen. Sie wurde dabei von der Bereitschaftspolizei unterstützt.