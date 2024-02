Sechs Monate nach dem Kirchenbrand im sächsischen Großröhrsdorf beginnt am heutigen Montag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dem 41-Jährigen aus dem Landkreis Bautzen werde schwere Brandstiftung vorgeworfen, teilte die Außenstelle des Landgerichtes Görlitz in Bautzen mit.

Der Mann soll das Feuer in der Nacht zum 4. August in der evangelischen Stadtkirche gelegt haben. Dazu soll er Benzin durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Kirche gegossen und angezündet haben. Das barocke Gebäude brannte vollständig aus, auch historische Kunstschätze wurden zerstört.