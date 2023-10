Sieben Wochen nach dem Brand der Stadtkirche von Großröhrsdorf im Landkreis Bautzen sind die Kirchenglocken geborgen worden. Der Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde Kleinröhrsdorf-Großröhrsdorf, Stefan Schwarzenberg, sagte, die vier historischen Glocken seien am 22. September aus dem Stumpf des Kirchturms, in den sie gestürzt waren, gesichert worden. "Sie sind leider nicht mehr funktionsfähig, haben aber natürlich einen Wert als Denkmal."

Schwarzenberg will nun dem Kirchenvorstand vorschlagen, dass die Glocken einen festen Standort in der Kirchgemeinde bekommen, "damit die Gemeindemitglieder und Besucher unserer Stadt an die Glocken herantreten können, auch mal streicheln." Die vier 1919 in Apolda gegossenen Stahlglocken waren ins Turminnere gestürzt und hatten sich dort verkantet.