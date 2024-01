Ausgebrannte Kirche in Großröhrsdorf bekommt Notdach

Die ausgebrannte Barockkirche in Großröhrsdorf hat am Freitag ein Notdach bekommen. Das Dach soll die Überreste der zerstörten Kirche vor der Witterung schützen. Es sei "das erste sichtbare Zeichen, dass es nach vorne geht", sagte Pfarrer Stefan Schwarzenberg. Um Baufreiheit für die Gerüste an der Kirchruine zu schaffen, mussten zuvor geschädigte Bäume gefällt werden.