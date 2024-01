Nach dem verheerenden Kirchenbrand vom August 2023 im sächsischen Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) gibt es erste Schritte zum Wiederaufbau. Wie Kirchenvorstandsmitglied Josias Kaiser mitteilte, will die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde in den nächsten Monaten Ideen für ein neues Gotteshaus sammeln. Bis zum Sommer solle dafür ein "Anforderungsprofil für die Architekten" formuliert werden, sagte Kaiser. Die Kirchgemeinde hatte zum Bau einer neuen Stadtkirche am Sonnabend einen ersten Gemeindeabend veranstaltet.