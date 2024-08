"Eigentlich würde ja jetzt die Zeit losgehen, wo die klassischen Speisepilze wachsen und wo der Wald voll mit Pilzen steht", sagt Tristan. "Aber da es jetzt so heiß war, dauert das noch eine Weile und es muss auch viel mehr regnen", sagt er.

Dann versucht er sein Glück abseits der Wiese unter einigen Buchen. Schnell wird er fündig. Die riesigen Pilze, die hier auf einem alten Baumstamm wachsen, sind auch kaum zu übersehen. "Das sind Schuppige Stielporlinge", erklärt Tristan voller Begeisterung und pflückt einen der Pilze, ein Riesenexemplar.

Dann zückt er sein Handy und nimmt ein Video für seine Followerschaft auf: "Ich bin gerade mal wieder im Park unterwegs und da gibt es gerade mal wieder die besten Pilze und auch die größten Pilze." In diesem Moment hält er den Pilz in die Kamera. Dessen Umfang ist mindestens dreimal so groß wie Tristans Gesicht. "Guckt euch das einfach mal an! Das ist so geil!", sagt er.

"Wenn er ganz jung ist, kann man den sogar auskochen zu einer Suppe", erklärt Tristan. "Und der riecht etwas nach frischer Gurke oder Wassermelone", begeistert er sich weiter.

Sein Enthusiasmus kommt offenbar an: In den sozialen Netzwerken ist Tristan eine kleine Berühmtheit mit je rund 85.000 Followern auf Instagram und Tiktok. Früher hätten sich fast nur ältere Leute für seine Inhalte interessiert, das sei inzwischen ganz anders: "Die Leute, die sich für Pilze interessieren, werden immer jünger", sagt er.

Pilzesuchen im Trend

Dass Pilzesuchen zurzeit im Trend liegt, erklärt sich Tristan so: "Die Leute suchen jetzt nach Ruhe und die findet man im Wald, in der Natur". Er selbst gehe deshalb jeden zweiten, dritten Tag in den Wald.

"Ich möchte einfach, dass die Leute ein besseres Bewusstsein für die Umwelt bekommen und natürlich auch aufklären, dass nicht jeder Pilz giftig ist, dass man aber auch natürlich aufpassen muss, was man sammelt", sagt er. "Es ist ganz wichtig, dass man nur die Arten nimmt, die man ganz sicher bestimmen kann".

