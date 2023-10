Die Entschärfung der am Dienstagmorgen in Ralbitz-Rosenthal in der Nähe von Kamenz gefundenen Fliegerbombe kann beginnen. Wie die Polizei Görlitz mitteilte, ist die Evakuierung innerhalb des Sperrkreises von 600 Metern im Ortsteil Schönau abgeschlossen. Nach Einschätzung von Experten kann die 150 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg vor Ort entschärft werden.

Bildrechte: xcitepress