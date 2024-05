Die Zahl der Rechtsextremisten in Sachsen hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Jahresbericht 2023 des Landesamtes für Verfassungsschutz hervor. Er wurde am Dienstag in Dresden vorgestellt. Demnach gab es im Freistaat zuletzt fast 5.800 Rechtsextremisten. Das sind fast 1.400 mehr als noch im Vorjahr. Zum Vergleich: 2017 hatten Sachsens Verfassungsschützer noch 2.600 Menschen mit rechtsextremer Gesinnung gezählt.



Der jüngste Anstieg beruht laut Innenminister Armin Schuster (CDU) vor allem darauf, dass der AfD-Landesverband, seine Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" sowie der Verein "Ein Prozent" seit 2023 als gesichert rechtsextremistische Bestrebungen im Freistaat gelten. Bildrechte: imago images/Andre Lenthe

Doch auch die Zahl rechtsextremistischer Straftaten in Sachsen ist sprunghaft gestiegen. Nachdem sie mehrere Jahre in Folge gesunken war, registrierte der Verfassungsschutz vergangenes Jahr knapp 2.600 Fälle - 50 Prozent mehr als 2022. Die enthaltene Zahl fremdenfeindlicher Straftaten ist sogar so hoch wie seit 2015 nicht mehr. Diese Entwicklung betrifft alle Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen. Die Zahl rechtsextremistisch genutzter Immobilien stieg landesweit auf 35.

Im Freistaat lebten 2023 laut Verfassungsschutzbericht auch rund 3.000 sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter im Freistaat. 2022 waren es noch 2.500. Ein Hauptgrund dafür ist der Behörde zufolge die weitere Ausbreitung des selbsternannten "Königreichs Deutschland" vor allem im Osten Sachsens. Bildrechte: picture alliance / dpa | Hendrik Schmidt