Auf dem Bautzener Kornmarkt durchbricht unweit des Reichenturms ein runder Bogen aus alten Granitbrocken die geometrisch eingelassenen Steinplatten. Bei Wochenmärkten stellen Händler ihre Kisten darauf, im Sommer sitzen Passanten gern darauf mit einem Eis in der Hand. Der Steinbogen ist aber keine architektonische Laune, sondern Überbleibsel einer einst sehr wichtigen Wehranlage.

Auf dem Bautzener Kornmarkt kann man die Reste eines Rondells sehen, das einst das Reichentor zusätzlich sicherte. Bildrechte: Museum Bautzen

Dabei handelt es sich um den Rest des ersten Rondells, das im Jahr 1527 vor ein Bautzener Stadttor gesetzt wurde, erklärt Hagen Schulz vom Stadtmuseum. Das Reichentor zu Fuße des Reichenturms genügte damals nicht, um die Stadt zu schützen. Also baute man das Rondell als zusätzlichen Sicherheitsmechanismus. Menschen und Fuhrwerke mussten da durch und vergleichbar mit einem Schleusensystem mehrere Kammern passieren, bis sie in die Stadt gelangten. "Man hat damit eine extreme Barriere gesetzt", so Schulz.

Weitere Tore, wie das Schülertor, erhielten solche Rondelle. Im 19. Jahrhundert waren sie dann unnötige Staufallen für Handel und Gewerbe. Sie wurden abgerissen, damit die Pferdefuhrwerke besser in die Altstadt kamen. Bis 1837 gab es das Rondell am Reichenturm.

Solche Verkehrsprobleme gab es im Mittelalter und in früher Neuzeit in Bautzen nicht. Vom 14. bis zum 17. Jahrhundert zog man mächtige Verteidigungsbauten hoch, um ungebetene Gäste fernzuhalten. "Kriegerische Ereignisse haben das Leben hier geprägt", erklärt Schulz.

So wurde beispielsweise Bautzen in der Zeit des 30-jährigen Kriegs zwischen 1620 und 1639 dreimal schwer zerstört. Zuerst durch die Belagerung durch Kurfürst Johann Georg von Sachsen, dann durch einen großen Stadtbrand , das Feuer legten kaiserliche Truppen, und schließlich durch die kursächsisch-schwedische Doppelbelagerung.

Johann George Schreiber dokumentierte 1709 den inneren Stadtbefestigungsring als Kupferstich. Bildrechte: MDR/Museum Bautzen

Bautzen wurde dreifach gesichert

In seinen verteidigungsstärksten Zeiten zogen sich drei Mauern um Bautzen: Ein fünf Meter hoher Stadtmauerring schützte die Vorstadt. Wo einst diese äußere Stadtbefestigung verlief, zieht sich noch heute ein grüner Gürtel. Namen wie "Am Stadtwall", "Am Ziegelwall" und "Wallstraße" verweisen auf die einstige Verteidigungsanlage.

Acht Meter Mauer gefolgt von einem Zwingerbereich und einer zehn Meter hohen Mauer mit Wehrgang und Schießscharten umschlossen das Herzstück der Stadt mit der Ortenburg. "Der Zwinger ist dabei ein Raum zwischen zwei Mauersegmenten der inneren Stadtbefestigung", sagt Hagen Schulz.

