So existiert in der Gemeinde Schönbrunn in rund 500 Metern Tiefe Thermalwasser mit einer Temperatur von etwa 40 Grad Celsius. In 30 Kilometern Tiefe konnten die Forscher aufsteigendes Magma beobachten. Diese natürliche Wärme kann über Geothermie-Anlagen entnommen, aufbereitet und anschließend verteilt werden. Neben dem Heizen lässt sich Energie aus der Geothermie auch für Kühlungsprozesse oder zur Energieerzeugung nutzen.