Die meisten minderjährigen Kinder in Sachsen leben mit Geschwistern zusammen in einem Haushalt. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, lebten im vergangenen Jahr drei von vier Kindern mit Brüderchen oder Schwesterchen zusammen. Nur jedes vierte Kind war Einzelkind. Nach ersten Ergebnissen des Mikrozensus hatte fast die Hälfte der Kinder in Sachsen zumindest eine Schwester oder einen Bruder. Etwa ein Viertel der Kinder lebte mit noch mehr Geschwistern zusammen.