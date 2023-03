Viele Töpfereien zeigen an diesem Wochenende ihr Können. Bildrechte: MDR SACHSEN/Konstantin Henß

Tag der offenen Töpferei in Sachsen Der Tag der offenen Töpferei findet jedes Jahr am zweiten März-Wochenende statt. Töpfereien, Studios und Ateliers in ganz Deutschland laden Besucherinnen und Besucher dazu ein, den Keramikern bei ihrer Arbeit über die Schulter gucken zu dürfen. Vielerorts können Interessierte selbst etwas töpfern oder bemalen.



In Sachsen beteiligen sich in diesem Jahr rund 60 Werkstätten. Große Tradition hat das Töpfern vor allem in der Lausitz und Ostsachsen und im Raum Leipzig wie zum Beispiel in Kohren-Sahlis. www.tag-der-offenen-toepferei.de