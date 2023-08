In Hoyerswerda ist am Dienstagmorgen ein Mensch bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Dessen Identität ist noch unklar. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, war die Feuerwehr kurz vor 6 Uhr in die Bautzener Allee gerufen worden. Dort drang dichter Qualm aus dem obersten Stockwerk eines vierstöckigen Wohnblocks.