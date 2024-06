Wegen des Unwetters sind am Wochenende Sachsens Feuerwehren zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Vor allem im Erzgebirge gab es reichlich Schäden. Keller und Straßen wurden überflutet, vereinzelt wurde Schlamm von den Feldern in die Orte gespült. Auch kam es stellenweise zu Hagelschauern mit zentimetergroßen Körnern.

Nach einem Blitzeinschlag im Stellwerk in Radeberg kam es am Sonntagabend zu Ausfällen im Regionalverkehr. Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, war vor allem die Länderbahn von Dresden in Richtung Bautzen und Görlitz betroffen gewesen. Demnach traf ein Blitz kurz nach 17 Uhr das Stellwerk. Noch am Abend konnten die Schäden behoben werden. Nach rund zwei Stunden fuhren die Züge wieder regelmäßig, wie die Sprecherin sagte.