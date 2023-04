1. Eckdaten und Fahrzeugpapiere

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER

Gehören Wohnanhänger und Papiere zusammen? Dazu müssen Fahrzeugidentifikationsnummer (kurz FIN, früher Fahrgestellnummer) Gesamtgewicht, Stützlast und Achslast im Schein mit dem Fahrzeug übereinstimmen. So kann ein Diebstahl ausgeschlossen werden. In der Regel ist die FIN des Caravans an der Deichsel zu finden.

GASPRÜFUNG DES WOHNWAGENS

Die Eintragung zur Gasprüfung (alle zwei Jahre) sollte eine Restlaufzeit haben. Überprüfen lässt sich das im Gasprüfheft und auf der Plakette neben dem Kennzeichen. Gasdruckregler und Schlauchleitungen müssen alle zehn Jahre ersetzt werden. Hinweis: Die Gasprüfung ist seit dem 1. April 2022 nicht mehr Teil der Hauptuntersuchung (HU). Daher gelten künftig neue Check-up-Zyklen. Wie oft die Gasprüfung absolviert werden muss, steht derzeit noch nicht fest.

HAUPTUNTERSUCHUNG (HU)

Wann muss das Fahrzeug zur nächsten Hauptuntersuchung? Achtung: Bei vertrauenswürdigen Verkäufern gibt es eine ausreichende Restlaufzeit von mindestens 14 Monaten.

Außerdem sollte man sich den letzten Prüfbericht zeigen lassen. Denn es ist möglich, dass das Wohnmobil bzw. der Wohnwagen beim letzten TÜV nur gerade so durchgekommen ist, jedoch viele Reparaturen nötig sind, damit auch die nächste Plakette wieder ausgestellt wird.

2. Außenzustand prüfen

DEICHSEL

Das Stützrad, das Abreißseil und die Schlingerdämpfung des Wohnwagens sollten beim Kauf geprüft werden. Ohne Schlingerdämfpung verliert man die 100er km/h-Zulassung.

REIFEN

Das Reifenprofil lässt sich ganz einfach mit einer Zwei-Euro-Münze kontrollieren. Verschwindet der silberne Rand im Profil, ist die Mindestprofiltiefe vorhanden. Die Zahlen auf den Reifen müssen mit dem Fahrzeugschein übereinstimmen.

DICHTUNGEN

Fehlt Dichtmasse an der Karosserie? Besonders wichtig: An Dach und Fenstern kontrollieren, da hier leicht Wasser eindringen kann.

DACH

Hat das Dach Risse oder Schäden? Ein Glattblech-Dach ist im Vergleich zu einem GfK-Dach empfindlich für Hagelschäden und sollte genau angeschaut werden.

FENSTER/TÜREN

Fenster auf grobe Kratzer überprüfen und checken, ob sie bündig in den Rahmen einpassen. Sind die Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse in Ordnung? Gibt es Schimmel oder Stockflecken in der Dichtungslippe? Alle Fenster und Türen mindestens einmal öffnen und schließen.

GASLEITUNGEN

Sind Gasdruckregler und Schlauchleitungen in Ordnung? Wie groß ist die Restlaufzeit vor dem nächsten Austausch (alle zehn Jahre)? Sind Schlauchbruchsicherung und Crash-Sensor vorhanden?

3. Innenzustand prüfen

KASSETTEN-TOILETTE

Ist das Fach der Toilette gegenüber der Karosserie gut abgedichtet? Wie gut sieht der alte Toilettentank noch aus?

WASSERTANK (FRISCHWASSER UND GRAUWASSER)

Ist der Tank und die Tauchpumpe zum Reinigen gut erreichbar? Alle Wassertanks, sowohl für Frischwasser als auch für Abwasser, sollten auf Verschmutzungen überprüft werden.

BAD

Die Dusche und Duschwanne entlang der Kanten und am tiefsten Punkt auf Risse kontrollieren. Liegt die Wanne gut auf? Die Ersatzteile älterer Modelle sind nicht immer leicht zu bekommen, daher sollten Risse ausgeschlossen werden.

FEUCHTIGKEIT

Bei gebrauchten Modellen mit das wichtigste Thema: Versteckte Feuchtigkeit aufgrund von Wasserschäden oder Undichtigkeiten. Daher sollte man genau nachsehen, z. B. an den Kanten hinter und in den Schränken. Hier am besten mit der Taschenlampe genau nach Wasser- und Stockflecken kontrollieren.

Für jeden Kauf, egal ob neu oder gebraucht, gilt: Vor der Kaufentscheidung die Nebenkosten beachten. Ein Wohnwagen kostet wenig an Steuern und Versicherung, dafür braucht man einen Stellplatz. So lange ein Wohnwagen angekuppelt ist, dürfen Pkw und Campinganhänger ohne Zeitbegrenzung am Straßenrand geparkt sein. Abgekoppelte Wohnwagenanhänger dürfen in Wohngebieten parken, aber nicht länger als zwei Wochen auf ein und demselben Parkplatz. Der Stellplatz ist bei einem angemeldeten Wohnmobil nicht unbedingt nötig (aber empfehlenswert und dabei teuer), dafür verlangen Fiskus und Versicherer ihren Obulus.