Zoo Hoyerswerda Tschüss Carlo - Ein Faultier zieht weg

Das Zweifingerfaultier Carlo wird Ende September den Zoo Hoyerswerda verlassen und in den Tiergarten Kleve umziehen. Grund dafür ist die Vermutung, dass Carlo unfruchtbar sein könnte, da auch seine Geschwister bislang keinen Nachwuchs bekommen haben. Diese mögliche sogenannte Hybridisierung seiner Elterntiere macht einen Partnerwechsel für seine langjährige Begleiterin Carla unvermeidlich, wie der Zoologische Leiter Eugène Bruins erklärte. Carlo wird in Kleve vorerst das einzige Faultier bleiben. Carla soll hingegen bereits Mitte Oktober einen neuen Partner aus dem Zoo Leipzig bekommen.

Um den Umzug für Carlo möglichst stressfrei zu gestalten, wird er derzeit hinter den Kulissen des Zoos Hoyerswerda an seine Transportbox gewöhnt. "Carlo ist noch nicht ganz so überzeugt von dem Training", berichtet Revierleiterin Carolin Adler, die von Anfang an eine besondere Bindung zu Carlo aufgebaut hat. Für das Team des Zoos sei der Abschied von dem Faultiermännchen schwer, aber notwendig.