Im Zoo Hoyerswerda ist am Dienstag zum ersten Mal das Faultiermännchen Karl in das Tropenhaus zu Faultierweibchen Carla gelassen worden. Karl soll dauerhaft bei Carla einziehen und im besten Fall zusammen mit ihr eines Tages für Nachwuchs sorgen. Zu einer Begegnung kam es aber im Laufe des Vormittags noch nicht. "Carla saß ganz oben im Tropenhaus und Karl saß irgendwo in der Mitte", erklärt der Leiter des Zoos Hoyerswerda, Eugène Bruins. Er hoffe, dass sich die beiden zur Futterzeit am Nachmittag treffen.