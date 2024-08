Bildrechte: MDR/Grit Krause

Aus Frankfurt und Berlin ins Dorf

Den Ausflug hat Steffi geplant. Die von ihr ausgewählte Strecke ist etwa 50 Kilometer lang und führt von Görlitz Richtung Norden nach Neuliebel. Dort ist sie seit 2011 auf einem backsteinernen Dreiseithof zu Hause.

Bevor Steffi ins kleine Neuliebel kam, lebte sie in Frankfurt (Oder) und Berlin. Anfangs war sie skeptisch, was sie in der Lausitz erwarten würde. "Aber ich wurde relativ schnell eines Besseren belehrt, dass hier doch so viele schöne Strukturen vorhanden sind, zwischenmenschlich, kulturell und auch landschaftlich", erzählte sie unterwegs.

Bildrechte: Steffi Tusche

Programmkino und Lesetreff in der Lausitz

In ihrer Gemeinde bringt sich Steffi auch selbst mit ein, unter anderem hat sie das soziokulturelle Zentrum "Kulturwerk Lausitzer Eck" im Nachbardorf Rietschen mit aus der Taufe gehoben. Dort arbeitet sie neben Job, Hof und Familie im Programmkino mit – wie auch Diana. Die Illustratorin und Grafikerin ist vor etwa zwei Jahren aus Leipzig in die Lausitz gezogen, mit ihrem Mann und zwei Kindern. Sie ist begeistert davon, was sie und die anderen Frauen hier bewirken können. "Selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind: Man tritt Dinge los, die man in der Stadt einfach nicht lostritt, weil da ein Überangebot ist."

Hier könne sie jedoch Spuren hinterlassen. "Als Beispiel: Wir haben jetzt einen Lesetreff in Rietschen. Da treffen wir uns alle vier bis sechs Wochen und quatschen über Bücher", sagte Diana.

Die Radtour führt sie und die anderen an der Neiße entlang, später durch Wälder und kleine Dörfer, wie Mückenhain oder Kaltwasser. Am Waldsee in Biehain wird ein Badestopp eingelegt.

Bildrechte: Steffi Tusche

Frauenpower seit acht Jahren