Auf dem Berzdorfer See bei Görlitz dürfen ab sofort Motorboote und Fahrgastschiffe fahren. Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) habe ihre Widersprüche gegen die Schiffbarkeit am Donnerstag zurückgenommen, teilte die Landesdirektion Sachsen am Freitag mit. "Damit ist der Berzdorfer See ab sofort in weiten Teilen zum Befahren mit Wasserfahrzeugen für jedermann nutzbar", heißt es in der Mitteilung. Einige Teile des Sees bleiben aber aus Naturschutzgründen für Boote gesperrt.

Widersprüche wurden zurückgenommen

Die Landesdirektion hatte bereits im vergangenen Jahr die Genehmigung zur Schiffbarkeit erteilt. Weil Widersprüche seitens der LMBV und des Anglerverbandes Elbflorenz eingelegt wurden, konnte sie jedoch nicht in Kraft treten. Die Probleme und Bedenken sind laut Landesdirektion in zahlreichen Gesprächen ausgeräumt worden. Als Kompromiss wurde die Allgemeinverfügung zur Schiffbarkeit nun um eine Präambel ergänzt. Darin wird betont, dass der See noch unter Bergaufsicht steht und die Sanierung durch die LMBV Vorrang habe.

Regina Kraushaar ist Präsidentin der sächsischen Landesdirektion.

Ich freue mich, dass die Anlieger und Nutzer des Berzdorfer Sees - ganz besonders die Freizeitkapitäne - nun Rechtssicherheit haben und sich entspannt auf die Sommersaison auf dem See vorbereiten können", sagt Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion. "Die Attraktivität der Region gewinnt noch einmal ganz erheblich, denn von dieser Allgemeinverfügung wird auch der Tourismus nochmals kräftig profitieren können."

Tagebaurestloch wurde mehr als zehn Jahre geflutet